脱北渔民强制遣返案件今后将以部分公开形式审理

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韩国国际广播电台报道：出于对国家安全的考虑，脱北渔民强制遣返案件的审理在过去7个月间以不公开形式进行，不过今后原则上将予以公开。负责该案的首尔中央地方法院10日公布了这一方针，并表示原则上应采取公开审理的形式。该案于去年11月1日以公开形式进行了第一次审理，此后的11次审理均以不公开形式对国家情报院员工进行了证人询问。这一决定旨在保密国家情报院员工的身份和有关机密事项。本月10日起法院对统一部员工进行证人询问，并听取了检方和被告方关于公开审理的意见。检方表示，该案涉及国家安全机密，针对统一部的证人询问也应以不公开方式进行。不过若有必要进行公开审理，那么将在须提交机密文件的情况下另行申请不公开审理。前国家安保室室长郑义溶也表示，公开审理符合法理，不过若遇到必须提交国家安全有关文件的情况，则应以不公开形式进行。前国情院院长徐薰表示，即使不提交文件，审理过程中的询问也会涉及有关内容。倘若难以区分可公开和不可公开的内容，以不公开形式进行更为合理。法院综合双方意见，暂定以公开形式进行审理，今后将根据每次审理的内容来决定是否公开。郑义溶、徐薰等文在寅政府时期国家安全部门主要官员涉嫌在2019年11月决定遣返脱北渔民的过程中做出违法行为。检方认为，当时被指控杀害16名同事的两名脱北渔民表明了归顺意愿，但仍被强制遣返，上述人员在此过程中涉嫌要求有关机构公务员做了超出工作范围的事。被告方称，若允许重大案犯留在国内，将对国民的生活和安全构成威胁，因此遣返决定是合法的政策判断。而检方的公诉意见建立在该决定违法的前提之上，因此无法接受。检方反驳称，即使脱北渔民是杀人犯，但仍为我国国民，可通过国内调查和审理来予以相应处罚，遣返决定属违法行为。