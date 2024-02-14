韩美核磋商小组第三次会议10日在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：第三次韩美核磋商小组会议10日在首尔召开。韩国国防部表示，该部门国防政策室长赵昌来（音）和美国国防部负责空间政策的代理副助理部长维平·纳兰作为两国首席代表从当天上午起主持会议。两国国家安全委员会（NSC）、国防、外交、情报、军事部门的有关人士与会。双方在会议上评估情报共享流程、危机和紧急情况下的核磋商流程、核-常规力量一体化（CNI）等过去一年间取得的进展，并商讨今后的推进计划。当前北韩的挑衅手段日渐多变，包括发射军事侦察卫星、对韩投放垃圾气球、干扰全球导航系统信号、发射弹道导弹等。外界关注韩美两国在此次会议上将拿出何种加强对北延伸威慑力的方案。核磋商小组是韩美两国商讨加强延伸威慑方案的磋商机制。去年4月，韩美两国首脑在韩美同盟七十周年之际在白宫举行会谈，就建立核磋商小组达成一致。核磋商小组第一、二次会议由两国国家安全委员会主办，本次起改为两国国防部负责，以进行更细致的讨论。第二次会议于去年12月15日（当地时间）在美国召开，两国商讨了加强延伸威慑执行力的方案。会上，韩美两国就截至今年中期制定关于核战略规划和运行的指导方针，并决定构建一体化延伸威慑（核伞）体制。