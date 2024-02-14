韩4月国际收支经常项目时隔1年转为逆差

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韩国国际广播电台报道：韩国4月国际收支经常项目转为逆差，这主要归因于原材料等进口增加、贸易收支顺差规模缩水和面向外资的红利增加。韩国银行（央行）11日发布的“2024年4月国际收支（初估值）”数据显示，今年4月韩国国际收支经常项目出现2.9亿美元逆差。这是去年4月以后时隔1年转为逆差，去年5月至今年3月连续11个月出现顺差，4月逆转。按4月国际收支项目来看，出口额减去进口额的贸易收支实现51.1亿美元的顺差。环比（80.9亿美元）顺差幅度收窄，同比（6.1亿美元）有所改善。这是受半导体等IT项目和石油产品等主要非IT项目出口持续增加，原材料、资本材料和消费材料进口增加的影响。据统计，4月出口为581.7亿美元，同比增长18%。按品目来看，半导体（+54.5%）、石油制品（+18.7%）、信息通信设备（+16.7%）、乘用车（+11.4%）、机械类和精密机器（+7.9%）、化工商品（+1.9%）等为主出口增加，钢铁产品（-4.9%）出口有所减少。按出口地区来看，面向东南亚（+26.1%）、美国（+24.3%）、日本(+18.4%)、中国(+9.9%)出口增加，欧盟出口（-7.1%）有所减少。同期，进口为530.6亿美元，同比增加9%。韩国银行介绍说，原材料、资本材料和消费材料全部增加，这是时隔14个月由负转正。按品目来看，石油制品（+23.3%）、天然气（+21.9%）、原油（+17.8%）等原材料进口增加5.5%，半导体（+20.2%）、信息通信设备（+11.8%）、运输装备（+15.4%）等资本材料的进口增加3.7%。消费材料也以家电产品(+26.3%)、直接消费材料(+5.0%)的为主增加8.4%。此外，服务项目出现16.6亿美元逆差，不过逆差规模环比有所收窄。