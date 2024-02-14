美国智库：北韩改善导弹基地设施 加强战略军备战态势

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韩国国际广播电台报道：据美国智库评价，迹象显示，近五年来北韩持续改善各导弹基地部队的生活环境，并为加强备战态势改善设施。美国智库国际战略研究中心（CSIS）专门报道北韩消息的网站"超越分裂"表示，当地时间10日对慈江道桧中里、黄海南道葛谷（音）等疑似北韩导弹基地地区的卫星照片进行分析后发现，这些地区出现了不少的变化。网站指出，北韩约有15-20个从未公开的弹道导弹基地及支援设施，上述基地是其中的一部分。以桧中里导弹基地为例，2023年8月前后，北韩在位于第二个地下设施入口附近的河对面开始建造约长20米宽18米大小的建筑。该建筑和地下设施的用途尚未得到证实。2022年11月5日至26日，北韩在司令部西侧建造了葛谷导弹基地，该基地包括5个长31米宽20米规模的半圆形区域。美国国际战略研究中心根据区域的规模、位置等推测，该基地将用于导弹部队在冬季进行移动发射车(TEL)训练。国际战略研究中心评价说，近五年来进行的工程主要着眼于居住设施现代化、粮食供应等，以改善官兵的生活水平，属于一般可预料的范围内。不过这类变化发生在弹道导弹基地，体现出北韩国务委员长金正恩持续不断地努力提高战略军地位、加强准备态势、提高部队士气。北韩于1999年7月3日创建了负责运营导弹战力的“战略火箭军”。战略军是陆、海、空军之外的第四个组织，旗下有13个导弹旅。