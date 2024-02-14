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经济

韩5月就业人口仅新增8万 批发零售业和建筑业明显减少

Write: 2024-06-12 12:04:47Update: 2024-06-12 12:26:25

韩5月就业人口仅新增8万 批发零售业和建筑业明显减少

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：5月韩国就业人口同比仅增加8万，创2021年3月来最小值，尤其是批发零售业和建筑业的就业人口明显减少。 
 
据统计厅12日发布的《5月就业动向》资料，5月韩国15岁及以上就业人口为2891.5万，同比增加8万（+0.3%）。
 
4月新增就业人口时隔三个月首次由负转正，恢复至20多万，但时隔一个月再次跌破10万。
 
统计厅社会统计局长徐韵朱表示，受国内游客增加等影响，就业人口以住宿餐饮业为主有所增加。由于5月节假日较多，根据周工作时长的不同，就业人口的变化也较大。
 
从各行业就业人口变化情况来看，卫生保健及社会福利服务业（9.4万人，3.2%）、住宿及餐饮业（8万人，3.5%）、运输及仓库业（4.9万人，3.0%）有所增加。批发零售业（-7.3万人，-2.2%）、项目设施管理·项目支援及租赁服务业（-6.4万人，-4.4%）、建筑业（-4.7万人，-2.2%）则有所减少。
 
按年龄段来看，青年群体（15～29岁）就业人口减少17.3万，减少人数为各年龄段之最，也是2021年1月（-31.4万人）以来的最大值。青年就业率下跌0.7个百分点，减幅扩大至与去年7月（-0.7%）相同的水平。
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