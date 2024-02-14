韩执政党拒绝参加国会常任委会议 抗议在野党独断专行

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韩国国际广播电台报道：执政党国民力量党决定拒绝参加在野党共同民主党（以下简称民主党）单独召开的国会常任委员会会议，并决定向尹锡悦总统建议对民主党在国会全体会议中未经朝野协议即单独处理的法案行使再议要求权（否决权）。国民力量党党鞭秋庆镐12日在国会议员大会结束后接受记者采访时表示，民主党单方面举行常任委员会会议，我们无法认可其正当性，因此决定拒绝与会。秋庆镐指出，民主党声称若朝野未能达成协议，其余7个常任委员会委员长也将由其单独选出，这完全是一党独裁的想法。秋庆镐此前在议员大会发表讲话时表示，如果民主党独断独行，在国会全体会议中通过不合理的法案，执政党只好负起责任，坚决要求尹锡悦总统行使否决权。民主党宣称尹锡悦总统行使否决权的次数多于历任总统，这其实是因为巨大在野党专横跋扈、一意孤行。行使否决权的次数可以说是一项指标，反映出了民主党的独裁。秋庆镐指出，不完整会议选出的国会议长缔造了不完整的国会，国会开始了不踩刹车的狂奔。从最近民主党的立法情况来看，该党似乎精神失常。针对民主党提出的《国会法》修正案，秋庆镐表示，巨大在野党为所欲为、任意修改《国会法》，连政府施行令也要事前审查，意图绑住政府的手脚。