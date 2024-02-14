韩国与哈萨克斯坦拟展开关键矿产合作 新建供应链对话机制

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韩国国际广播电台报道：拥有丰富资源的哈萨克斯坦与具备资本和技术的韩国商定在关键矿产开采、提纯、冶炼等全环节展开合作。两国还计划加强电力领域的合作。韩国产业通商资源部表示，以尹锡悦总统对哈萨克斯坦进行国事访问为契机，该部门于当地时间12日与哈萨克斯坦工业和建设部签署了《关键矿产供应链合作伙伴关系谅解备忘录（MOU）》。两国商定，增进锂、铬、锰、稀土类、铀等关键矿产的共同地质调查、勘探、开发、提纯、冶炼等价值链各环节的合作和人员交流。上述关键矿产用于制造电动车、半导体、合金钢等产品。哈萨克斯坦是资源富国，铀矿、铬矿、钛矿的储量分别排名全球第一、二、三。该国还正在推进车用电池关键原材料锂等各类资源的开发和商用。两国政府决定新建旨在构建关键矿产领域合作体系的“供应链对话机制”，与有关研究机构、企业、金融机构等共同探讨实质性合作方案。以此次签署MOU为契机，韩国地质资源研究院、SK Ecoplant、哈萨克斯坦工业和建设部签署了《关于锂矿勘探开发的合作MOU》，三方将在哈萨克斯坦境内展开锂矿共同勘探。此前，韩国主要从中国企业进口锂；最近浦项集团等企业开始从阿根廷、智利等国家进口，推动进口多元化。此次与哈萨克斯坦的协议有望推动我国锂供应链进一步扩大。另外，产业通商资源部还与哈萨克斯坦能源部签署了《电力工业合作MOU》。哈萨克斯坦政府计划到2060年实现碳中和，正推动扩大可再生能源的使用、燃煤火力发电向天然气综合火力发电转型、提高老旧发电站的效率并进行绿色转型。为此，斗山恒能(Doosan Enerbility)和哈萨克斯坦主权财富基金萨姆鲁克-卡泽纳（Samruk-Kazyna）签署了《关于哈萨克斯坦电力工业发展合作的MOU》。