韩政府公布《卖空制度改善方案》 加强对非法卖空的处罚力度

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韩国国际广播电台报道：韩国政府和执政党国民力量党决定建立裸卖空侦测系统，并加强对非法做空的处罚力度。预计韩国将于明年3月后解除卖空禁令。民党政协议会13日在国会召开卖空制度改善民党政会议，公布了包括上述内容的《卖空制度改善方案》。会议决定构建卖空侦测系统，阻止裸卖空行为。为此，《方案》规定机构投资者必须构建可实时阻止裸卖空的内部余额管理系统。目前，机构投资者占据韩国卖空交易的92%以上。同时，韩国交易所将建立中央检查系统（NSDS），在3天内对机构投资者的非法卖空进行全面检查，并检验机构内部余额管理系统的有效性。《方案》还要求所有法人投资者制定并实施旨在预防裸卖空的内部管控标准，并规定证券公司仅可为内部管控标准经验证的机构及法人投资者进行卖空交易。另外，会议决定加强对非法卖空行为的处罚和制裁。非法卖空罚款金额从非法收入的3-5倍提高至4-6倍；刑事处罚也将大幅加强，视非法收入的规模可加重判刑。另外，非法卖空交易者将被禁止进行金融投资商品交易、禁止担任高层、冻结账户。民党政还决定对用于卖空的借入股票偿还期限进行限制，改善个人投资者卖空的环境。以卖空为目的借入的股票延长一次为90天，但须在12个月内偿还。民党政表示，将继续保持合作，在明年3月底前建立严密的卖空侦测系统，并积极推进年内完成相关法律的修改工作。国民力量党表示已申请延长目前的卖空禁令，直至侦测系统建立。