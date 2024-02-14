联合国军司令部调查北韩军侵犯军事分界线、韩国重启对北扩音广播事件

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韩国国际广播电台报道：联合国军司令部表示，正对北韩军侵犯军事分界线、韩国重启对北扩音广播等近期发生在接壤地区的南北关系相关事件进行调查。联合国军司令部表示，我们严肃看待我们的任务，正全力调查近期发生的问题。我们的行动严格遵守《停战协定》，旨在缓和局势、保障地区和平稳定。联合国军司令部调查的问题包括北韩军侵犯军事分界线、韩军启动对北扩音广播。联合国司令部还表示，持续敦促北韩通过我们现有的机制回归对话。据韩国联参消息，本月9日上午12时30分许，在中部战线非军事区持镐头进行作业的部分北韩军人侵犯了军事分界线，我军进行警告广播和警告性射击后撤退。另外，为回应北韩投放垃圾气球、干扰全球导航系统信号，韩国政府9日上午宣布重启对北扩音广播，下午联参执行了命令。联合国司令部2016年也曾对我军实施对北扩音广播进行调查。当时，司令部检查了扩音器的位置以及广播内容是否具有挑衅性或攻击性。预计此次调查的内容也将类似。国防部发言人全夏圭13日下午在例行记者会上应询表示，将积极协助联合国军司令部采取必要的行动。另外，联合国军司令部上月30日明确表示，北韩对韩国投放垃圾气球违反《停战协定》，正在进行调查。