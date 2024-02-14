韩财政部连续两个月评价内需复苏迹象明显

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韩国国际广播电台报道：韩国政府对近期经济情况进行了分析，认为不仅制造业和出口景气向好，内需也出现了复苏迹象。韩国企划财政部在14日发布的《最新经济动向》（绿皮书）6月刊作出了上述评价。企划财政部对近期韩国经济评价称，得益于制造业和出口景气向好，再加上访韩游客增加、服务业复苏等带动内需恢复，总体经济复苏势头也日渐明显。继今年《最新经济动向》5月刊之后，政府连续两个月对经济作出了“内需出现复苏迹象”这一评价。从各领域来看，在零售方面，百货商场刷卡额和境内刷卡额分别同比增长0.6%和3.4%。来韩中国游客人数也同比猛增170%。不过政府也指出，经济仍存在负面因素，消费者心理指数较前一个月有所下滑、国产汽车的内需销量也较一年前减少了9.8%。在服务业方面，4月服务业生产环比增长0.3%，同比增长2.0%。在物价方面，财政部评价称，受农产品和石油类价格趋稳、纤维产品等工业品价格下降的影响，物价涨势逐步放缓。5月物价上涨率为2.7%，较4月(2.9%)有所下降。5月出口同比增长11.7%，为581.5亿美元。尤其值得关注的是，半导体、显示面板、无线通信等领域的出口大幅增长。在外部环境方面，得益于制造业强劲、贸易复苏等因素，世界经济呈现恢复趋势，但是俄乌战争、中东局势动荡等地缘政治风险和主要国家间加强贸易限制等不确定性持续存在。