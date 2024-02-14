韩美日将于月底首次举行多域联合军演

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本将于本月底首次举行多域联合军演“自由刀刃”（Freedom Edge）。俄罗斯总统普京将于下周初访问北韩并会见北韩国务委员长金正恩，进一步加强两国间非法军事合作。在这种情况下，韩美日举行联演，发出强烈的警告信息。据韩国军方14日透露，三国正在推进美国海军“西奥多·罗斯福”号（CVN-71，10万吨级）航母参加联演的计划，三方目前正就演习具体时间、规模和内容等进行协调。三方还在讨论“西奥多·罗斯福”号抵达釜山港后在韩半岛周边公海实施演习的方案。如果协议达成，这将是“西奥多·罗斯福”号今年4月在济州南部参加韩美日海上演习后，时隔2个月再次参演。本月初，韩美日三国防长出席在新加坡举行的第21届香格里拉对话，并在会谈中首次公开了今年夏天举行多域联合军演“自由刀刃”的计划。“自由刀刃”是在海上、水下、空中、网络等多个领域实施的例行演习，多域(Multi-Domain)不仅指海、陆、空等现有作战领域，还根据现代战争的趋势，在多个领域执行作战任务。这一概念由美军于2018年首次提出。“自由刀刃”的英文名称是“Freedom Edge”，由韩美联演“Freedom Shield”（自由护盾）和美日联演“Keen Edge”（刀刃）的名称组合而成，意为基于韩美、美日同盟进一步提升三边军事合作。去年8月，韩美日首脑在戴维营峰会上就有体系地举行多域联演、深化三国安全合作达成协议。