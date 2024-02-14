美国智库：北韩新浦造船厂活动频繁 或准备试射潜射弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：北韩“金君玉英雄号”等潜艇在新浦造船厂一带的活动异常频繁。分析认为，北韩今年夏天有可能再次试射潜射弹道导弹（SLBM）。据美国智库国际与战略研究中心(CSIS)北韩专题网站“超越分裂”当地时间13日报道，最近5周，被北韩称为战术核攻击潜艇的“金君玉英雄号”、“8.24英雄号”（SSBA，试验用弹道导弹发射潜艇）、导弹潜水试验驳船在新浦造船厂一带的活动出现了异常的增多。网站报道说，上述3艘舰艇是北韩弹道导弹潜艇、潜射弹道导弹、潜射巡航导弹（SLCM）开发计划的核心，活动增加可能是为今年夏天“金君玉英雄号”的海上试验或再次发射潜射弹道导弹和潜射巡航导弹做准备。网站表示，“金君玉英雄号”去年9月对外公开后停泊在新浦造船厂，5月中旬转移至造船厂船坞。从5月23日至6月11日拍摄的卫星照片来看，无法确认“金君玉英雄号”正在进行何种作业，不过根据船坞架设起塔吊的情况来看，有可能是在为海上发射试验安装发射管。网站表示，“8.24英雄号”也在5月8日至17日之间转移至造船厂船坞，目前代替“金君玉英雄号”被重新部署在安全顶棚下。网站分析说，今后上述舰艇的活动和成功与否对未来北韩潜艇技术和潜射弹道导弹的设计及运作影响巨大，这类活动本身也象征着2023年后金正恩变得具有攻击性的外交政策。