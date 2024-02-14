韩民调：尹锡悦支持率26% 时隔两周上升5个百分点

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韩国国际广播电台报道：14日发布的民意调查结果显示，韩国总统尹锡悦的施政支持率时隔两周上升5个百分点。韩国盖洛普本月11日至13日面向全国1000名18周岁以上成人实施的调查结果（置信度95%、样本误差±3.1个百分点）显示，26%的应答者对尹锡悦施政给予肯定评价，比上次调查（上月28日至30日）上升了5个百分点。上次调查的肯定评价率为21%，是就任以来最低值。负面评价为66%，较上次调查下滑4个百分点（66%）。上次调查的负面评价率为就任以来最高值。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因依次为“外交”(23%)、“医学生扩招”（10%）、“各方面均表现良好”（6%）、“决断力/推进力/韧劲”、“尽力而为”、“国防/安全”、“主见/信念”、“平民政策/福利”（以上均为4%）。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“经济/民生/物价”(13%)、“缺乏沟通”(9%)、“各方面表现不佳”（8%）、“外交”、“独断独行”(以上均为6%)、“经验资质不足/无能”、“行使否决权”、“医学生扩招”、“金建希女士问题”（以上均为4%）。在政党支持率方面，执政党国民力量党为30%，共同民主党为27%，祖国革新党为11%，改革新党为4%，进步党和新未来党分别为1%，无党派为23%。此次调查以随机抽取无线电话号码、实施电话采访的方式进行，应答率为11.3%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。