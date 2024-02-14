韩国总统办公室：已警告俄罗斯切勿越线

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯总统普京据悉即将于18日左右访问北韩。韩国总统办公室就普京此行表示，曾警告俄方切勿越线。韩国国家安保室长张虎镇16日做客韩联社TV《New17》节目时透露上述情况。他指出，俄罗斯和北韩有可能推进开展更广泛的合作，有情报显示，双方在军事安全方面有可能部分恢复与过去相仿的水平。张虎镇评价说，普京访北与其说是因为北韩的战略价值有了提升，不如说是乌克兰战争所引发的暂时性利益关系令北韩受到了关注。张虎镇强调，将细致分析普京此行的结果，并明确予以应对。若俄北之间产生新情况，有可能影响韩俄关系的正常化，因此俄罗斯必须三思，战争结束后韩国与北韩哪一方更重要、俄罗斯更需要哪一方。不过张虎镇也表示，目前尚未形成北韩、中国、俄罗斯三方合作的格局。韩中外交安全战略对话将在与普京访北的同一时间举行，这本身就证明了北中俄并非一个“集团”。对于中国国家主席习近平访韩事宜，张虎镇表示，习近平主席在去年9月杭州亚运会开幕式期间与韩德洙总理会晤时表示，将认真考虑访韩事宜。只要与中国通过多个磋商机制进行战略性沟通，相信习近平访韩的条件和时间会逐渐明朗。另外，有意见认为近期北韩挑衅有可能引发“强硬对强硬”的局面。张虎镇对此表示，很难认同这种看法，把韩方的防御性措施和北韩的挑衅放在同一个水平上来比较，这种做法很不恰当，应首先批评北韩的错误做法。张虎镇还就尹锡悦总统对中亚三国国事访问的经济成果表示，当前全球供应链重组，韩国与资源富国哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦建立起了合作体系，若矿产的经济性通过共同勘探得到验证，韩国企业将可优先参与开发，这是很重要的一项成果。