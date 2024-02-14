韩国防长：俄罗斯向北韩转让尖端技术可能性微乎其微

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部长官申源湜表示，即使俄罗斯总统普京访问北韩，俄罗斯也不会把最尖端军事技术全部转让给北韩。据彭博社报道，申部长接受采访时表示，目前尚无法确定普京总统会否将俄罗斯最先进的军事技术转让给北韩，这种可能性微乎其微。申源湜指出，若俄罗斯决定转让最尖端技术，就意味着将完全失去对北韩的影响力，因此他们很有可能将之作为最后的手段予以保留。申源湜还补充说，其不认为北韩能够给予俄罗斯许多足以令后者放弃这一最后手段的东西。5月27日，北韩军事侦察卫星发射后随即爆炸。对此，申源湜表示，俄罗斯似乎向北韩提供了新的发动机技术，但系统整合方面可能存在问题，导致发射失败。申源湜还表示，运载火箭发动机明显运用了俄罗斯的最新技术，目前北韩似乎正在继续进行发动机试验，预计下半年会再次尝试发射。北韩曾表示，运载火箭使用了“液氧石油发动机”，该发动机为俄罗斯技术。另外，申源湜还透露，不久后将签署一项将韩美日安全合作制度化的文件。申源湜表示，将和美国、日本防长在今年下半年内签署文件，三方正在协调日程，希望能尽快会晤。本月初在新加坡举行的第21届亚洲安全大会（第21次香格里拉对话）上，韩美日防长举行会谈，商定年内制定韩美日安全合作体系。申源湜表示，这一合作体系的优先级是三国间建立起可更有效、迅速、始终一贯地应对北韩核导威胁的系统，并使之固定下来。