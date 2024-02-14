韩国下半年起示范签发K-Culture研修签证 推出公共交通短期券

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，今年韩国接待入境游客人数恢复至疫情（COVID-19）前的90%，但是旅游收入恢复速度缓慢。这主要是因为团体游减少、自由行增多，且游客比起购物更注重文化体验。为顺应这种变化，政府公布了一项为外国人访问韩国提供更多便利的方案。首先，政府将从今年下半年起示范运营K-Culture研修签证制度，该签证面向前来学习舞蹈、音乐等文化的外国人。此外，政府还将与地方自治团体连动，为在韩国边工作、边旅游的外国人签发属于长期居留签证的“工作度假（Work cation）”签证。政府还表示，将缩短旅游签证签发的时间和邮轮入港后的手续办理时间。政府将推出不限次数搭乘公共交通的短期券，这项制度将在首尔和釜山最先实施。例如，一日券为5000韩元、五日券为15,000韩元，在期限内可无限次使用，以减少外国游客的不便。政府还决定提供各项便利措施，包括面向十名左右的小团体游客提供更便捷的租车手续、并推出将行李从火车站运至住所等服务。另外，政府还将推出与大规模K-POP活动连动的特别旅游商品，并借助文化内容加强对地方旅游的宣传力度。政府还表示，将支持历史文化环境保护区等周边地区的开发，推出更多丰富多彩的旅游商品。