韩政府筹得东海油气构造钻探启动资金120亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府和韩国石油公社将从今年12月起对东海深海石油和天然气结构进行首次钻探，并已筹得120亿韩元的启动资金。产业通商资源部和石油公社方面表示，已拨出120亿韩元预算作为今年首次钻探的启动资金。这笔预算由双方各承担50%。政府将于今年12月至明年3月的四个月期间投入1000亿韩元，对七个可能性较大的油气构造中的一个实施钻探，目前已与挪威海上钻井承包商Seadrill签订了包括钻井船租赁等多份合同。政府和石油公社认为，由于成功率在20%左右，今后五年至少需要打5个钻探孔，相关预算预计在5000亿韩元左右。产业部本月13日在国民力量党议员大会上报告了对石油公社的资助计划，除政府出资，还将推进利用海外资源开发特别融资制度。海外资源开发特别融资制度为从事海外资源开发等高风险项目的企业提供政府资金。若项目失败，则免除融资资金；若项目成功，除本金利息之外，还将征收特别负担金。剩余预算须包含在国会今年审议的明年度预算案中，但是在野党共同民主党表示将彻底地进行核实。共同民主党政策委员会主席陈声准本月11日在会议上表示，将在产业通商资源中小风投企业委员会上对外界提出的质疑进行彻底核实，在查清之前不会扩大钻探预算。