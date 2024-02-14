韩中两国18日举行外交安全对话

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韩国国际广播电台报道：在俄罗斯总统普京18日访问北韩之际，韩国和中国高层于当天在首尔举行外交安全对话。金正恩国务委员长和普京总统在平壤会晤以加强双边密切关系的同时，韩中两国高层在首尔会晤，预计将展开一场牵制对方的外交战。韩国外交部透露，韩中两国外交部和国防部于18日下午在首尔举行韩中外交安全对话会议。韩国外交部第一次官金烘均和负责韩半岛和亚洲事务的中国外交部副部长孙卫东作为两国首席代表与会。与此同时，韩国国防部国际政策官李承范(音译)和中国中央军委国际军事合作办公室副主任张保群也将分别组团出席。韩国外交部方面认为，在外交安全对话中，韩中两国将就双边关系、韩半岛问题以及地区与国际局势等相互关心的问题交换意见。韩中外交安全对话是由外交部和国防部参与的"2+2"对话协议机制，该对话机制是以上月韩中日领导人会谈为契机而进行的韩国总统尹锡悦和中国国务院总理李强双边会谈所达成的协议事项。据推测，双方在此次会晤中就双边关系以及普京总统访问北韩等在内的韩半岛局势等问题相互交换了意见。特别是在与俄罗斯更加密切、持续发起挑衅的北韩问题上，韩国将再次敦促中方发挥建设性作用，并强调为加强韩半岛局势稳定而进行双边交流的必要性。另外，韩中高层代表还就脱北者团体向北韩散发传单、北韩发起垃圾气球挑衅、韩国政府决定停止《9·19南北军事协议》效力等趋于紧张的韩半岛局势等问题相互交换意见。