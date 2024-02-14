普京总统：将与北韩发展不受西方管控的结算体系

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韩国国际广播电台报道：在俄罗斯总统普京时隔24年访问北韩前夕，北韩官方媒体《劳动新闻》在头版刊登了由普京总统撰写的题为《俄罗斯和朝鲜民主主义人民共和国：延续团结的友谊与合作传统》的文章。俄罗斯总统普京在文章中表示，俄罗斯将和北韩发展不受西方管控的贸易与相互结算体系，共同反对单方面的非法限制措施。普京总统强调说，今后俄罗斯将一如既往地支持北韩，愿意与其加强密切合作，使国际关系更加民主与稳定。文章中指出，看到北韩人民利用自己的力量、尊严和勇敢精神守护着自己的自由、主权与民族传统进行斗争。文章还称，俄罗斯在昨天和明天与狡猾、危险、侵略性的元首对决中，在维护自主、独创性、发展道路中选择自己权利的斗争中，支持北韩和英雄的北韩人民，今后也将一如既往地给予支持。《劳动新闻》当天在头版以"热烈欢迎俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京同志"为题发表社论时表示，普京的访问是北韩与俄罗斯睦邻友好关系发展至更高阶段的契机。普京总统此次访问北韩，双方睦邻友好关系将提升到新的高度，具有重大意义。社论还指出，在敌对势力在韩半岛和东北亚制造核战争危险、追求霸权、破坏世界战略均衡和稳定的严峻时期，北韩与俄罗斯的人民拥有宝贵的传统和政治信赖，在维护和平与复兴繁荣的斗争中相互支持和鼓励。俄罗斯政府和人民积极支持北韩政府和人民正义的伟业。对于针对北韩肆意妄为的美国及其追随势力的疯狂战争挑衅行为，俄罗斯向以强大的核抑制力进行对抗的北韩人民的斗争表示坚定的支持。