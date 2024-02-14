俄航空、国防首长随同普京访北 俄北或签署《全面战略伙伴关系协定》

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯克里姆林宫公开了俄罗斯总统普京访问北韩的随行人员和具体行程。去年9月，北韩国务委员长金正恩和普京在俄罗斯东方航天发射场举行会谈。当时向金正恩介绍最新火箭技术的俄罗斯国家航天集团公司总经理（总裁）尤里·鲍里索夫（Yury Borisov）将随同普京访问北韩。俄罗斯国防部部长安德烈·别洛乌索夫（Andrey Removich Belousov）、副部长、负责能源有关事务的副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）也将随行。从这份名单可以看出，双方将讨论军事、航天、能源领域的合作事宜。克林姆林宫外交事务顾问尤里·乌沙科夫（Yuri Ushakov）表示，双方将在此次首脑会谈上签署多份重要文件，其中有可能包括反映当前世界地缘政治情况和双边关系水平的《新全面战略伙伴关系协定》。乌沙科夫还强调，这份文件将取代两国间现有条约，着重于进一步保障东北亚地区的稳定性。普京将于18日晚抵达北韩，19日展开主要行程。普京与金正恩将首先在随行人员的陪同下举行扩大会议，随后进行一对一双边会谈。克里姆林宫还表示，普京和金正恩将召开联合媒体见面会。访问北韩期间，普京将向纪念6·25战争阵亡苏联军人的解放塔献花，并访问俄罗斯东正教大教堂。普京将于19日启程赴越南，因此在北韩实际停留的时间不足24个小时。