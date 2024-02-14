韩联参：数十名北韩士兵再次侵犯军事分界线

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韩国国际广播电台报道：18日上午8时30分许，20名至30名在中部战线非军事区进行作业的北韩士兵侵犯军事分界线。韩国联合参谋本部表示，这些士兵在韩军播放警告广播、进行警告性射击后立刻返回。本月9日也有数十名在中部战线非军事区进行作业的北韩士兵越过军事分界线，在韩军进行警告性射击后撤退。联参认为，北韩自今年4月向北方界线等前线地区投入了大规模兵力进行作业，致使此类事件发生。联参表示，作业内容包括建设旨在增强警戒力的荒地、埋雷、加固战术公路、安装疑似反坦克屏障的构造物等。据韩军监视设备发现的情况，作业中还发生了数次地雷爆炸事故，导致多人伤亡。北韩于去年11月以国防省名义宣布撕毁《9·19军事协议》，此后重新修复了前线哨所并在连接南北的公路埋雷。联参表示，今年1月北韩国务委员长金正恩要求采取切断南北连接的措施后，北韩拆除了东海线路灯，拆除了铁路轨枕和轨道。联参分析指出，北韩的此类活动旨在阻止北韩军人和居民逃往韩国并归顺，加强对内部的控制；同时也不排除是为了使军事分界线具备边境线功能的可能性，但目前尚无法断言。联参有关人士表示，预计北韩将根据天气、人力、物资供需等情况，逐步扩大作业地区。韩国军方表示，为应对突发状况的发生，正密切跟踪北韩军的动向，并与联合国军司令部紧密配合。