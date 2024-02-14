尹锡悦：与中亚三国建立起牢固伙伴关系 扩大全球中枢外交空间外延

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统就中亚三国国事访问表示，与中亚地区主要三国建立起了以关键矿产、能源、基础设施为中心的牢固战略伙伴关系，并取得了具体成果。于18日在龙山总统办公室召开的国务会议上，尹锡悦总统介绍了本月10日至16日对土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的访问成果。尹锡悦总统表示，中亚各国领导人均对韩国提出的以同行、融合、创造为原则的K-丝绸之路合作倡议表示积极欢迎，并表达了愿与韩国进行紧密合作、实现和平繁荣的坚定决心。尹锡悦总统介绍，韩国企业与土库曼斯坦国企签署了关于气田和石化成套设备的合作协议。韩国企业获得了数十亿美元的订单，双方还就进一步的大额订单进行了深入探讨。尹锡悦总统表示，在哈萨克斯坦，两国政府签署了关于电力工业合作的谅解备忘录（MOU），为韩国企业参与发电站现代化、燃气综合火力发电等大型项目奠定了基础。尹锡悦总统介绍，韩国与乌兹别克斯坦签署了首份高铁出口合同，为韩国高铁进军国际市场树立了新的里程碑。尹锡悦总统提到了与土库曼斯坦、乌兹别克斯坦签署的关键矿产供应链合作谅解备忘录。他表示，与两国建立起了覆盖主要矿产勘探、开采、冶炼、生产、运用等全环节的伙伴关系；韩国与两国还将在谅解备忘录的基础上展开合作，确保韩国企业可优先参与经济性得到验证的矿产的开发和生产。另外，尹锡悦总统指出，三国首脑全面支持韩国政府的对北政策，在大韩民国所面对的最大安全威胁、即北韩核问题上，也获得了中亚国家的坚定支持。尹锡悦总统强调，此次访问意味着政府的全球中枢外交愿景在很大程度上得到了实现，我们必须准确判读决定全球秩序的巨大博弈之走向，制定我们应坚持的大战略。