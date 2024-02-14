柏林米特区议会发起议案 要求永久保存和平少女像

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韩国国际广播电台报道：有意见担忧位于德国柏林的和平少女像有可能被拆除，柏林地区议会议员发起要求永久保存少女像的决议案。据柏林米特区议会当地时间17日消息，社会民主党（SPD）和其他左派政党所属议员最近向米特区政府提交了一份决议案，敦促区政府永久保存少女像，并就该问题与柏林市政府展开对话。决议案草案指出，少女像是柏林地方共同体的重要项目，不能拆除。即使修建其他纪念战争性暴力受害者的纪念物，也无法取代少女像。此前柏林持续研究在少女像旁修建其他纪念物、扩大展示空间的方案。然而上月访问日本东京的柏林市长凯·韦格纳 (Kai Wegner)却就少女像问题指出，不应再有其他单方面的叙事。有人解读为他正在考虑拆除这座雕像。2020年9月柏林和平少女像落成后，米特区政府下令拆除，不过在德市民团体韩国协会申请了临时禁令，拆除令被保留。此后米特区议会通过了多份保存少女像的决议案。这次发起决议案的议员要求政府遵守议会此前的决定，并指出，在围绕少女像的矛盾中，将受害者与施害者平等对待的行为属于历史修正主义，极不恰当。网络上也发起了要求保存少女像的请愿活动，截至当地时间17日已有约7500人签名。韩国协会敦促政府遵守原有决议，并要求柏林市勿干涉区政府的行政工作。