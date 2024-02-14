俄罗斯总统普京19日凌晨抵达平壤

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韩国国际广播电台报道：据北韩官方媒体朝鲜中央通信社(简称“朝中社”)报道，俄罗斯总统普京于19日凌晨抵达平壤，北韩国务委员长金正恩亲自前往机场迎接，两国领导人举行了历史性的会晤。朝中社以“朝俄友谊全盛时期，历史性的相逢”为题，介绍了两国领导人的会面情况。报道说，金正恩为了迎接普京的到访而来到了机场。金正恩继2023年9月之后时隔270余日在平壤再次与普京总统会面，两位领导人内心充满喜悦、紧紧握手、热烈拥抱。普京总统对访问平壤感到高兴，向金正恩委员长表达了谢意。朝中社报道说，金正恩委员长为陪同普京总统前往住所，两人乘坐的总统专车在迷人的夜景下，穿行于平壤美丽的大道上，两位领导人感慨万千。朝中社还报道说，两国领导人一致表示，将根据两国人民的共同志向和意愿，以此次相逢为契机，进一步提升朝俄关系。在抵达普京总统下榻的锦绣山迎宾馆后，由金正恩委员长亲自引领，两位领导人谈笑风生、热情洋溢。朝中社评价认为，在传统的两国友好合作关系进入新型的全面发展时期，普京总统的此次访问是具有战略性的、面向未来发展的、可信赖的壮举，是带领两国人民坚定地实现强国建设伟业的重要一步。普京总统最初计划18日访问北韩，但迟于预定时间，于19日凌晨抵达平壤。朝中社没有提及普京总统的具体到达时间。