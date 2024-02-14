韩国在与中国举行外交安全对话中对普京总统访北表示忧虑

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韩国国际广播电台报道：在俄罗斯总统普京访问北韩之际，韩国政府通过在首尔举行的韩中高级别会谈，对北韩与俄罗斯的密切关系表示了忧虑。韩国外交部透露，外交部次官金烘均18日在首尔外交部大楼与负责韩半岛和亚洲事务的中国外交部副部长孙卫东举行外交安全对话会议，就两国关系和韩半岛问题等进行了讨论。最近北韩发射弹道导弹、投放垃圾气球、进行全球定位系统（GPS）电波干扰攻击等一连串的挑衅导致韩半岛局势趋于紧张的情况下，韩方对普京总统访问北韩表示忧虑并阐明了立场，即，普京总统访问北韩，阻碍了韩半岛的和平与安全，而且不能进一步推动俄罗斯与北韩进行非法性的军事合作。韩方认为，北韩与俄罗斯加强军事合作导致韩半岛紧张局势违背了中国的利益。希望中国为韩半岛和平稳定及无核化发挥"建设性作用"。韩国外交部透露，韩方邀请中国不要强制遣送中国境内的脱北者(逃离北韩的居民)，为使脱北者前往自己想去的地方给予协助。两国一致认为，上月在首尔举行的韩日中首脑会议和韩国外交部长官赵兑烈访问中国等最近活跃的高层交流将继续维持下去，将韩中关系朝着更加健康和成熟的方向发展。韩中双方约定，今后定期举行“外交安全对话”，继续维持“1.5民官对话”以及外交部副部长级战略对话等现有的各种沟通渠道。另外，两国也将继续维持国防高层交流。韩中外交安保对话是两国外交部和国防部之间的协议机制，自2013年和2015年局长级对话之后，时隔九年进一步提升为副部长级对话而举行。