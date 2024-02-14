北韩时隔28年宣布恢复北俄同盟关系 普京称一方若遭侵略另一方援助

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩19日宣布时隔28年全面恢复与俄罗斯的同盟关系。在变化的国际秩序和战略环境中，金正恩阐明了北俄关系根本性的变化，这将对东北亚安全环境产生重大影响。不过也有分析认为，俄罗斯方面并未将两国关系直接定性为“同盟”，双方显示出微妙的温差，在实际进行合作的层面上留下了模糊性。金正恩与俄罗斯总统普京当天在平壤锦绣山迎宾馆举行了首脑会谈。金正恩在会后举行的联合记者会上表示，北俄关系已经升格成为同盟关系，迈向新的更高水平。金正恩表示，北韩与俄罗斯坚决维护地区和世界和平与安全环境，以符合两国的共同利益，并为实现建设强大国家这一两国领导层远大的构想和人民的愿望创造了法律依据。正如签署了《韩美相互防御条约》的韩美同盟，北俄同盟意味着北俄其中一方遭受他国侵略时，另一方需提供军事援助。普京在联合记者会上表示，当一方遭受侵略时另一方提供支援是《全面战略伙伴关系条约》的主要内容。金正恩与普京当天在首脑会谈中签署了取代两国现有条约和宣言的《全面战略伙伴关系条约》。塔斯社报道说，该条约中包含了如果一方受到侵略，另一方将提供支援的相互防卫支援规定。全面战略伙伴关系通常在俄罗斯对外关系类型上相当于“同盟”的前一阶段。北韩与俄罗斯均未公开《全面战略伙伴关系条约》的全部内容，不过两国领导人都宣称将把两国关系提升到相当于6·25战争刚结束时的“血盟”程度。分析认为，今后北俄关系将进入新局面。双方签署《全面战略伙伴关系条约》后，很可能加紧推进联合国安理会对北韩制裁决议中所禁止的北俄军事合作。普京表示，俄罗斯与北韩将基于新条约开展军事合作，也不排除加深军事技术合作的可能性。金正恩也表示，两国将在政治、经济、文化、军事等各领域扩大相互合作，两国关系走上了促进两国进步、增进人民福祉的具有良好前景的新轨道。