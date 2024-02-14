尹锡悦：将庆北地区打造为氢能产业中心 推进修建迎日湾跨海高速公路

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统表示，将支持8000亿韩元规模的东海岸氢经济工业带建设项目，把庆尚北道培育成氢能产业中心。尹锡悦总统20日在位于庆尚北道庆山的岭南大学召开主题为“东北亚高科技制造业创新中心·庆北”的第26次民生讨论会。他在会上表示，庆尚北道要实现再次飞跃，关键在于产业结构革新。尹锡悦指出，发端于庆尚北道清道的新村运动造就了“汉江奇迹”，在其引领国家取得现代化成就的基础上，政府予以积极扶持，使庆尚北道实现更高的飞跃、开启成功的地方时代。尹锡悦表示，目前正在推进建设浦项氢燃料电池产业集群和蔚珍核能制氢国家产业园区，氢管道网络的铺设至关重要，政府将通过启动区域振兴投资基金以确保融资顺利进行。尹锡悦说，将扶持在庆州建设耗资3000亿韩元的小型模块化反应堆（SMR）国家产业园区，有条不紊地建造新韩蔚第3、4号机组、修复核电产业生态系统，为庆北发挥领头羊作用提供后盾。尹锡悦总统承诺，将把去年7月指定为半导体特色园区的龟尾产业园区培育为半导体原材料和零部件生产基地，为此，到2026年将首先建成对系统芯片设计进行检验的研发检验中心。尹锡悦总统还提出，将在庆山、浦项分别建设初创企业园区和尖端制造孵化中心，并建立规模300亿韩元的地区创新风投基金，将庆北打造为“韩国初创企业”的领先者。另外，尹锡悦总统表示，将大力扩建庆北地区的交通基础设施，迅速推进建设规模3.4万亿韩元的迎日湾跨海高速公路。