韩统一部：北俄意在展示双边关系以军事合作为中心升级

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部就俄罗斯总统普京访问北韩期间两国举行领导人会谈事宜表示，北俄意在向国内外展示，双方关系以军事合作为中心升级并加强了反美、反西方联合阵营。统一部官员20日向记者表示，去年北俄领导人会谈后，两国利益关系保持一致至今，时隔9个月普京进行了回访。这名官员还表示，通过这次会谈，北韩获得了俄罗斯的支持，得以应对韩美日合作；俄罗斯则得到了北韩对乌克兰战争的支持，打破了西方制裁造成的国际社会孤立状态，并试图获取今后在韩半岛问题上的影响力。这名官员强调，一直以来韩国反复表明，北俄间军事合作必须遵守联合国安理会对北制裁决议。在被问及是否认为两国协定中的“战时提供军事援助”条款是1961年“自动进行军事干预”条款的复活时，这名官员表示，北韩方面公布协定全文才不久，目前还无法告知统一部的正式立场。根据北韩官方媒体朝鲜中央通信社(简称“朝中社”)公布的《全面战略伙伴关系协定》全文第四条，若双方中任何一方受到单个或多个国家的武力侵略、进入战争状态，另一方将依据《联合国宪章》第51条、朝鲜民主主义人民共和国和俄罗斯联邦法律，即刻动用所有手段，提供军事及其他援助。统一部官员指出，此次北俄领导人会谈的一大特点是，双方以媒体发布会的形式公布了会谈结果，这在北韩是十分罕见的，唯一一次前例是《4·27板门店宣言》的发布。这名官员还表示，普京在两国领导人会谈扩大会议上讲话时指出，1950年至1953年，苏联飞行员进行了数万次战斗飞行。一直以来俄罗斯从未直接证实过苏联军是否参加了6·25战争，普京的此番发言正式承认了苏联的参战。