韩大法院驳回医学系扩招计划执行禁令申请

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韩国国际广播电台报道：韩国医学系教授、住院和实习医生、医学系学生针对政府提出的医学系扩招和名额分配计划执行禁令申请被最终驳回。韩国大法院驳回18名医学系教授、住院和实习医生、医学系学生针对保健福祉部和教育部提出的停止执行医学系扩招申请的二次上诉，维持原判。大法院认为，上诉法院的驳回判决存在违法的部分，应对所有申请人的申请予以驳回。大法院指出，在该事件中，针对扩招计划提出的效力终止申请不合法，应予以驳回。虽然仅驳回医学系学生的申请是错误的，但是拒绝申请这一结论本身是正当的，故不撤销原审判决。大法院还强调，在该事件中，即使不立即停止扩招名额分配，2025年的新增名额也仅为一个年级的人数，无法认为医学系学生申请人所接受教育的质量将大幅下滑。另外，根据医学系教育课程的特点，培养医疗人才所需的教育通常在入学一至两年后才实施，即使新生明年入学，也很难认为有关教育将无法实施或其质量将大幅下滑。大法院表示，若停止执行扩招名额分配，将会对在国民医疗卫生中起关键作用的医学系扩招政策造成重大阻碍，也会在以2025年扩招为前提准备应试的考生之中引发混乱。韩国政府于今年2月6日公布了医学系扩招计划，主要内容为从2025年起的五年间每年扩招2000人、总计扩招1万人。3月20日，政府还公布了各高校扩招名额的分配结果。此后，韩国全国1.3万名医学系学生向首尔行政法院提起了要求取消扩招的集体诉讼和执行禁令申请。