韩国总统办公室谴责北韩与俄罗斯签署《全面战略伙伴关系条约》

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韩国国际广播电台报道：韩国政府20日就普京总统在访问北韩期间与北韩签署《全面战略伙伴关系条约》深表忧虑并加以谴责。韩国总统办公室国家安保室室长张虎镇当天在龙山总统办公室发表政府声明说，曾发动6.25韩国战争和乌克兰战争等侵略战争的双方在假设根本不存在的国际社会先发制人的攻击而承诺军事合作是违背国际社会责任和规范的当事者的诡辩和荒谬。张虎镇接着表示，韩国政府明确强调，任何直接或间接帮助北韩增强军事力量的合作都违反了联合国安理会决议，是国际社会的监视和制裁对象。尤其是主导对北韩制裁决议案的联合国安理会常任理事国俄罗斯自己违反决议案而支援北韩，这对韩国的安全造成危害，必然会对韩俄两国关系产生负面影响。他强调说，韩国政府将与国际社会一起坚决应对任何威胁我们安全的行为。我们将进一步加强韩美同盟的延伸威慑和韩美日安全合作体系，以摧毁北韩的核与导弹。韩国总统办公室一位高级官员表示，此次北韩与俄罗斯签署的条约中有《联合国宪章》第51条和国内法等两个缓冲措施，因此有必要进一步分析其实际意图，我们不得不非常严肃地看待与受到联合国安理会制裁的北韩签署这样条约的行为。这位官员还表示，我们将加强军事应对态势，以防止北韩受到该条约的怂恿而采取鲁莽行动。另悉，以俄罗斯总统普京访问北韩为契机，北韩和俄罗斯签署了《全面战略伙伴关系条约》，韩国总统办公室方面表示，政府有意重新考虑对乌克兰提供武器支援的问题。韩国总统办公室国家安保室室长张虎镇20日在首尔龙山总统办公室发表政府声明宣布，政府将俄罗斯和北韩之间参与武器运输和油类转运的双方或第三国的四艘轮船和五个机关、八名个人指定为单独制裁对象。在乌克兰战争后实行的对俄罗斯出口管制方面，决定追加指定包括243种新产品在内的1402种产品为制裁对象。韩国总统办公室一位高级官员表示，韩国政府此前一直坚持不向乌克兰提供杀伤性武器援助的方针，上述措施意味着将重新讨论这一方针。不过，这位官员表示，我不会具体表述我们是否会向乌克兰提供致命性武器。武器支援有很多选项，无论是杀伤性还是非杀伤性武器，我们拥有不同的分类方法。韩国总统办公室的这一方针可被解释为，乌克兰要求韩国提供的武器系统中，用于拦截导弹等对空防御体系支援的可能性等也可以纳入讨论范围。