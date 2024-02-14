北韩军人第三次侵犯军事分界线

Photo : S. Korean Joint Chiefs of Staff

韩国国际广播电台报道：6月20日，在军事分界线附近进行反坦克屏障修建的北韩军人再次侵犯军事分界线。韩国联合参谋本部（以下简称“联参”）表示，当天上午11时许，数十名在中部战线非军事区进行作业的北韩军人擅自越过军事分界线约20米。联参称，在韩军进行警告广播和警告射击后，北韩军人立即退回北韩。北韩军人在本月9日和18日也侵犯军事分界线，当时在韩方进行警告射击后撤退。据悉，此次越界的北韩军人在军事分界线附近作业后，撤回北韩后也持续在夜间进行作业。联参表示，北韩军人此次在韩军进行警告广播和警告射击后立即撤回分界线以北。联参认为，这是北韩军人在草木旺盛的非军事区进行作业，因迷失方向而越界。从今年4月开始，北韩投入大规模兵力在军事分界线一带进行除草、埋雷和维修战术道路等各种作业。在这一过程中，曾因地雷爆炸而造成人员伤亡。韩国军方认为，北韩在河边和难以监控地区进行除草和埋雷作业，旨在遏止脱北者逃脱和加强内部管控。北韩还在南北车辆行驶的各个路口设置了反坦克屏障。联合国军司令部表示，并不认为北韩这些军事活动与增强军事力量有关。