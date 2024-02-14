韩国外长：通过韩美和韩美日合作应对北韩威胁

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韩国国际广播电台报道：正在美国访问的韩国外交部长官赵兑烈当地时间21日在韩国驻纽约的联合国代表部进行的记者恳谈会上表示，为应对北韩与俄罗斯签署《全面战略伙伴关系条约》，韩国通过与美国、日本进行及时协商，加强密切合作。赵兑烈长官就俄罗斯和北韩决定通过《全面战略伙伴关系条约》加强相互军事与经济合作一事表示，我们与美日外长连续通话，集中讨论了北韩和俄罗斯首脑会谈的应对方案。赵兑烈表示，为了应对北韩危险、加强牢固的韩美同盟和韩美日安保合作、主导国际社会的坚决应对，决定与美日两国紧密合作。赵兑烈认为，通过与友邦国家美国和日本及时沟通，在密切合作下发出了强有力的信息，具有重大意义。据外交部透露，赵兑烈长官日前与美国国务卿布林肯和日本外务相上川阳子相继进行了在线协商，就北俄首脑会谈的应对方案进行了讨论。韩国外交部一位高层人士表示，美日两国外长不顾其他日程而与韩国外交部长官紧急通话，证明了韩美日互助机制正在紧密运转。赵兑烈长官作为6月联合国安理会轮值主席国的代表，于当地时间20日为主持"网络安保公开讨论"活动来到了联合国总部。赵兑烈表示，通过此次联合国的访问，广泛告知北韩和俄罗斯密切关系不仅对韩半岛、而且对全世界和平与稳定也构成重大威胁，有助于引领国际社会的团结应对。