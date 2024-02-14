北韩军方高层发表谈话 支持俄罗斯谴责美国

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韩国国际广播电台报道：北韩军方最高层人士谴责美国为乌克兰提供军事援助。北韩劳动党中央军事委员会副委员长朴正天24日在北韩官方媒体朝鲜中央通信社(简称“朝中社”)发表题为《轻率意气，必招天谴》的谈话，谴责美国“丢掉了傲慢的面具，彻底暴露出极端反俄对决狂的真面目”。朴正天批评美国最近再次放宽对乌克兰使用美国援助武器攻打俄罗斯本土的限制，并指出美国驱使泽连斯基傀儡匪帮深入俄罗斯领土腹地展开鲁莽进攻，是为了收拾日渐不利战局而采取的徒劳权宜之计。朴正天声称，如果美国执政者像现在这样盲目地让自己的代理战争机器乌克兰继续向反俄罗斯战场冲锋，将不可避免地激起俄罗斯更强有力地回应，引发与其发生大规模军事冲突的最糟糕的后果。此外，朴正天还补充说，无论俄罗斯采取何种应对行动，都是正义的行动、全然的正当防卫，北韩将始终同为维护国家主权、战略稳定和领土完整而进行正义斗争的俄罗斯军民站在一起。俄罗斯总统普京访问北韩期间，两国签署了《全面战略伙伴关系条约》，规定一旦双方中任何一方遭受侵略，将毫不犹豫地动用所有手段提供军事及其他援助。双边关系被认为恢复至冷战时期的军事同盟关系。分析认为，北韩意图通过朴正天的谈话显示两国关系得到了加强、更加密切。