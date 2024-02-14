韩国华城锂电池工厂火灾事故造成22人死亡，其中20名为外国人

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韩国国际广播电台报道：韩国京畿道华城市一家锂电池生产企业的工厂于24日上午发生重大火灾事故。截至目前，这起事故已造成包括20名外国人在内的22人死亡，另有8人受伤、1人失踪。据悉，22名死者的遗体被分别安置在华城市内的五家医院。其中包括中国国籍18名、老挝国籍1名、国籍不详者1名。除了最初确认的1名死者外，其他死者遗体严重损毁。为了确认死者身份，可能需要DNA鉴定等。有鉴于此，安放遗体的殡仪馆尚未设置灵堂。华城市为了向伤者和死者遗属提供援助而组成了专门小组，在华城市政府设立了综合支援中心。中央政府和华城市为每位受害者安排了专门公务员，提供治疗和心理咨询等援助。据悉，此次火灾是继2007年丽水出入境管理事务所外国人保护所火灾(9名外国人死亡)、2022年梨泰院事故(26名外国人死亡)之后外国人伤亡较大的事故。韩国总统尹锡悦24日访问了华城市锂电池制造工厂火灾现场，向遗属表示慰问，并指示有关部门彻底调查火灾原因。另悉，中国驻韩大使邢海明于24日晚11时许访问了造成18名中国人死亡的京畿华城锂电池制造工厂的火灾现场。与使馆职员一起抵达火灾现场的邢海明大使对此起火灾事件的发生深感遗憾与悲痛，并表示，希望把这起火灾作为教训，不要再发生类似事件。韩国外交部计划与法务部以及相关驻韩大使馆合作，为外国人遗属提供入境便利。