Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:随着北韩与俄罗斯恢复军事同盟关系,在韩半岛受到北韩核威胁的忧虑不断上升。美国国务院高级官员表示,目前美国向韩国提供的延伸威慑(核保护伞)处于适当水平。美国常务副国务卿库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell)当地时间24日在参加美国华盛顿举行的美国外交协会(CFR)的活动中被问及是否有必要追加采取旨在加强核遏制力的《华盛顿宣言》后续措施时表示,美国已经提供了应对当前形势所必需的东西(givenus what weed to work with now)。在美国向韩国提供延伸威慑的同时,韩国承诺不进行核武装。但在韩国不断受到北韩核威胁的情况下,韩国国内主张独自进行核武装的呼声日益高涨,由此韩美两国于去年4月发表了《华盛顿宣言》。坎贝尔副国务卿表示,美国具有履行《华盛顿宣言》具体措施的目标感。其认为,《华盛顿宣言》发表后,韩国认识到美国愿意与其盟友和伙伴站在一起,并明确表明东北亚的核保护伞是强大且可持续的。坎贝尔副国务卿表示,美国看到韩国、日本、印度太平洋其他地方的军备支出大幅增加以及变化的焦点。美国强调对东北亚国家、尤其是向日本和韩国提供延伸威慑的公约。坎贝尔在对俄罗斯总统普京和北韩国务委员长金正恩举行会谈一事表示,北韩与俄罗斯的伙伴关系具有局限性,但也不能掉以轻心,美国的印度太平洋合作伙伴也不会对此予以忽视。