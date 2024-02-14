华城锂电池工厂的火灾 时隔22个小时被完全扑灭

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韩国国际广播电台报道：24日在韩国京畿道华城市锂电池制造厂发生的火灾在时隔22个小时后，于25日上午8时50分被完全扑灭。韩国消防部门为了寻找到最后一名失踪者，从25日早上7点左右开始投入两条搜救犬进行搜救工作。在火灾现场又发现了一具尸体，目前正在确认该尸体是否是失踪者。据了解，在此次火灾中死亡或失踪的23名员工中，有17名中国人、5名韩国人、还有1名来自老挝。目前，已确认身份的死者中有两名是韩国人。警方计划今后采集遗属和死者的基因，以确认准确的个人信息。目前警察和消防部门正在现场进行联合鉴定工作。另外，政府为了防止24日在京畿华城锂电池制造工厂发生的火灾惨案再度发生，决定组成包括相关部门和民间专家在内的政府特别工作小组，制定根本性的改善方案。华城工厂火灾中央灾难安全对策本部长兼行政安全部长官李祥敏25日在首尔政府办公大楼举行的中央对策本部会议上发言，告慰意外事故牺牲者的在天之灵，并表示深切地哀悼。此前，韩国总统尹锡悦于24日晚亲自访问了华城市锂电池制造工厂火灾现场，检阅了应对情况。火灾发生后指示全力救助的尹锡悦总统24日下午听取了行政安全部长官李祥敏的火灾灾情报告，晚上还亲自访问了火灾现场。尹锡悦总统表示，告慰死者在天之灵的同时，向遗属们表示深切地慰问，并下达指示，彻底查明火灾原因，并特别要求有关部门研拟如何快速扑灭难以控制的化学火灾的综合对策。同时还要求其他化学企业进行安全检查。尹锡悦总统还向现场的消防人员表示慰问，并嘱咐他们注意安全和保护身体。在尹锡悦总统到来之前来到火灾现场的国务总理韩德洙表示，将尽全力进行死者葬礼和遗属的支援工作。特别是因死伤者中外籍劳工较多，因此要求相关部门与相关国家建立合作系统。对此，韩国外交部和法务部表示，将为死亡的外籍劳工遗属迅速入境和在国内滞留提供支援。