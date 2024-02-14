尹锡悦总统发表6·25韩国战争纪念词

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦针对北韩与发动乌克兰战争的俄罗斯签署《全面战略伙伴关系条约》批评称，北俄签署该条约是与历史进步背道而驰、违背时代潮流的行径。尹锡悦总统25日在大邱COEX会展中心举行的6·25韩国战争74周年纪念活动上表示，北韩与俄罗斯通过相关条约，承诺加强全面违反联合国安理会决议的军事与经济合作。尹锡悦说，北韩不顾国际社会的再三警告，不断提高核与导弹能力，进一步策划挑衅。最近北韩甚至还进行投放垃圾气球等卑鄙无耻的挑衅。尹锡悦总统表示，政府通过应对北韩的挑衅和威胁，牢牢守护大韩民国的自由民主主义和国民生活。尹锡悦强调说，在迎接韩国战争70周年之际，以更加稳固和强大的韩美同盟为基础，与共享自由价值的国家进行联合，更加坚定地守护我们的自由与和平。尹锡悦总统还表示，和平不是用语言来守护的，强大的力量和铜墙铁壁般的安保态势才是保护国家和国民、实现这片土地真正和平的方法。尹锡悦接着说，如果我们变得更加强大、团结一致，建立自由和繁荣统一的大韩民国绝不是遥远的未来，这才是报答英雄们的崇高牺牲和献身精神、持续发扬护国精神的方式。尹锡悦总统最后承诺，政府将用最高礼遇报答参战勇士，让身穿制服的英雄及其家人受到尊重的报勋文化在韩国社会进一步扩散，大韩民国和国民将永远铭记为国牺牲和献身的英雄们。