华城锂电池制造工厂火灾企业的三名相关人员被立案调查

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韩国国际广播电台报道：韩国有关部门25日对造成31人伤亡的京畿道华城锂电池制造工厂火灾现场进行了联合鉴定。在四个小时左右的联合鉴定过程中，工作人员以最初起火地点为中心，将调查重点放在了查明火灾原因和扩散过程等方面。火灾发生后，成立调查本部的警方以业务过失致死为嫌疑，对锂电池制造商ARICEL代表朴淳宽(音译)等3名企业相关人士予以立案，并对其采取了禁止出国等措施。朴淳宽代表还涉嫌违反重大灾害处罚法。联合鉴定小组计划，对25日的鉴定内容进行取证分析后再进行进一步的鉴定工作。据悉，Aricell是一家锂电池制造商，生产用于传感器和无线电通信设备的锂电池。特别是锂亚硫酰氯电池，Aricell是该领域的领军企业。据报道，消防部门25日又找到了一具尸体后结束了搜寻工作。据统计，这场火灾共造成23人死亡。在所有死者中，只有三名韩国人的身份得到了确认，其余尸体因受损严重，很难立即确认身份。伤者共八名，在六名重伤者中，一名病情危重。虽然华城锂电池制造工厂火灾的确切原因尚未查明，但消防部门推测火灾是由锂电池引起的。该部门表示，电池起火引发了连锁爆炸，仅在15秒内，工厂的工作室就被烟火覆盖。消防部门还表示，火灾初期，工作人员试图利用灭火器等控制火势，但灭火失败。特别是火势从工厂出入口开始蔓延，工作人员则躲避到工作室内部，造成重大人员伤亡。