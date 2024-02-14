韩日财长时隔八年在首尔会晤 商定对汇率过度波动采取适当措施

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国和日本财政部长时隔八年在首尔会晤，双方就两国货币快速贬值表示严重忧虑，并重申将采取适当的应对措施。双方还一致同意今后继续讨论货币互换的改善方案。韩国副总理兼企划财政部长官崔相穆和日本财务大臣铃木俊一25日在首尔举行第九届韩日财长会议。韩日关系获得改善后，韩日财长会议在去年重启，此次是时隔八年首次在首尔举行。两位部长在会后发表的联合新闻稿中指出，地缘政治冲突、主要贸易伙伴的经济增速放缓、外汇市场波动性加大是下行风险，双方对本国货币快速贬值深表忧虑。双方认为，为了保障经济增长势头及金融市场稳定，须保持警惕和及时应对至关重要。双方重申将对汇率过度波动和无序动向继续采取适当的措施。韩国企划财政部表示，双方在本届会议中一致同意韩日货币互换将加强两国金融稳定性，今后将继续讨论货币互换的改善方案。两位部长还共同认为有必要增进两国间的投资，并对应对低生育、提高企业价值等两国共同推进的政策分享经验和交换意见。日方还就韩方争取被纳入世界国债指数（WGBI）和改善外汇市场结构等表示支持。另外，以韩国租税财政研究院和日本财务省政策研究机关签署合作意向书为契机，双方决定加强对解决财政健全性和“地方消亡”等两国共同的结构性问题进行研究合作。韩国副总理崔相穆表示，韩日两国是共同应对和解决问题的伙伴，不仅在20国集团等多边舞台，在韩日及韩日中财长会议等舞台上也将基于两国信任进行合作，为解决国际社会主要问题做出了贡献。明年迎来韩日建交60周年，双方决定加强沟通与合作。第十届韩日财长会议将于明年在日本举行。