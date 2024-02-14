尹锡悦登美海军“罗斯福”号航母 强调象征坚如磐石的对韩防御承诺

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦登上美国海军“西奥多·罗斯福”号核动力航空母舰（USS Theodore Roosevelt CVN-71），强调“罗斯福”号航母访韩象征着包括延伸威慑在内的美国坚如磐石的对韩防御承诺。尹锡悦25日下午登上停靠在釜山海军作战基地的“罗斯福”号航母，并表示这是落实去年4月与拜登总统共同发表的《华盛顿宣言》。这是继1974年前总统朴正熙和1994年前总统金泳三之后，第三位现任总统登上美国航空母舰。尹锡悦表示，北韩提高其核导能力，并宣称有可能先发制人使用核武，对韩半岛和地区的和平构成威胁。尹锡悦强调，韩美同盟比过去任何时候都要牢固，韩美是世界上最伟大的盟友，可以战胜所有敌人。尹锡悦还说，“罗斯福”号航母明天将参加韩美日三国首次举行的多域联合军演“自由之刃（Freedom Edge）”，共享自由民主主义价值的韩美日三国的合作将与韩美同盟一道成为强有力的遏制手段。“罗斯福”号拥有相当于足球场三倍面积的飞行甲板，装备90多架舰载机，并由一至两艘巡洋舰、两艘核动力潜艇护航，被称为“漂浮海上的军事基地”。这是“罗斯福”号首次驶入韩国，将参加韩美日多域联合军演“自由之刃”。