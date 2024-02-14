韩军在白翎岛和延坪岛进行海上射击训练

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韩国国际广播电台报道：韩国海军陆战队时隔7年首次恢复在西北岛屿进行的定期的K9海上射击训练。该项训练曾因《9·19南北军事协议》而暂停。据海军陆战队司令部消息，西北岛屿防御司令部旗下海军陆战队第6旅和延坪部队于26日分别在白翎岛和延坪岛进行了海上射击训练。海军陆战队司令金桂焕（音译）兼任西北岛屿防御司令部司令，第6旅和延坪部队分别驻扎在白翎岛和延坪岛等西北岛屿。第6旅和延坪部队在当天的海上射击训练过程中，使用K9自行火炮、多管火箭炮“天橆（Chunmoo）”、“长钉(Spike)”导弹、70毫米制导火箭弹“匕弓”等向西南方公海上的模拟目标发射了290多发炮弹。在南北韩签署《9·19军事协议》的11个月前，即2017年8月，韩国海军陆战队最后一次使用K9自行火炮等在西北岛屿进行了定期海上射击训练，此次是时隔6年10个月重启演习。海军陆战队当天发布报道资料称，北韩近期干扰全球定位系统（GPS）电波、发射导弹等持续进行挑衅，《9·19军事协议》已完全失效，这是韩方在北韩挑衅后首次在西北岛屿进行射击训练。韩方计划今后定期举行此训练，以提高海军陆战队火力运用能力和完善军事应对态势，正式重启海上射击训练。