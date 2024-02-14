俄罗斯副外长敦促韩国重新考量对决政策

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韩国国际广播电台报道：据俄罗斯外交部透露，俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁登科会晤韩国驻俄罗斯大使李度勋时，敦促韩国政府重新研讨“对决政策”。俄罗斯外交部在其网站的报道资料中透露，俄罗斯副外长鲁登科与韩国住俄罗斯大使李度勋当地时间26日在俄罗斯外交部大楼进行了面谈。俄罗斯总统普京对北韩进行国事访问并签署《全面战略伙伴关系条约》后，韩国与俄罗斯之间的紧张局势加剧。在此情况下，俄罗斯直接公开了与韩国大使的会谈内容，使用了"反俄罗斯发言"的强硬措辞，将两国关系恶化的责任归咎于韩国。俄罗斯外交部方面表示，俄方通过上述面谈敦促韩国当局重新研讨引发韩半岛紧张局势的对决政策、寻求在东北亚实现和平、稳定与和解的有效方案。俄罗斯外交部在报道资料中认为，数十年来所积累的建设性合作的结晶遭到破坏在于韩国目前的领导层。报道资料在谈到俄罗斯总统普京本月18日至19日访问北韩并签署双边《全面战略伙伴关系条约》一事时表示，俄罗斯无法容忍韩国政府高层官员对发展双边合作的"反俄发言"。报道资料指出，所谓俄罗斯和北韩威胁韩半岛和平与安全的毫无根据的指责，是为了转移国际社会对于旨在遏制俄罗斯和中国、而在东北亚构建以美国为中心的“军事集团”、维持已衰退的美国在亚太地区霸权地位的“攻击性计划”的视线。韩国驻俄罗斯大使馆尚未就李度勋大使和鲁登科副外长的面谈内容发表相关立场。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在新闻发布会上提及韩国总统办公室为应对俄罗斯与北韩签署的《全面战略伙伴关系条约》而表示可以重新讨论向乌克兰提供杀伤性武器援助的问题时发表严厉措辞表示，针对俄罗斯和韩国之间的关系可能会产生不可逆转的后果的操之过急的措施发出警告。扎哈罗娃发言人警告称，俄罗斯不会忽视韩国武器和军事装备为攻击俄罗斯领土与杀害和平生活的平民而移交到乌克兰的“新纳粹”。此前，韩国总统尹锡悦在6·25韩国战争74周年的25日就北韩放飞“垃圾气球”、与俄罗斯签署《全面战略伙伴关系条约》等问题批评称，这是与历史进步背道而驰、违背时代潮流的错误行为。与此同时，尹锡悦对于签订相当于军事同盟的北俄条约指出，此举全面违反了联合国安理会决议。韩国总统办公室国家安保室室长张虎镇23日就韩国政府重新考虑向乌克兰提供武器支援的方案表示，“如果俄罗斯向北韩提供高精密武器，我们还有什么底线而言呢？”明确指出“底线”的关键在于俄罗斯方面如何行动。