韩统一部发行《2024年北韩人权报告》

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部公开发行了第二份北韩人权报告，第一份报告于去年发行。统一部27日公开了《2024年北韩人权报告》，该部门表示，今年的报告在去年报告的核心内容、508名脱北者的证词的基础上，增添了2023年所调查的141名脱北者的证词。报告还首次收录了北韩近期根据《反动思想文化排斥法》对居民进行公开处刑的案例。根据脱北者的证词，一名22岁的北韩青年因收听70首韩国歌曲、收看三部韩国电影并传播给其他七人，于2022年在黄海南道的某矿山被公开处刑。报告还援引多名脱北者的证词指出，北韩政府利用三大恶法，即《反动思想文化排斥法》、《青年教养保障法》和《平壤文化语保护法》，对居民实施严格控制。根据报告，北韩政府随意检查居民手机，查看居民是否使用韩国式表述或语气。此外，新娘在婚礼上穿白色礼服、“李”姓使用韩语写法等行为也被定性为反动思想文化并予以处罚。另外，报告还收录了控制信息传播、强制遣返脱北者、向海外派遣劳工等北韩人权侵犯案例，并探讨了政治犯收容所、被绑架至北韩者、被羁押在北韩者、国军战俘等问题。统一部还计划发行手册形式的简报和以脱北者证词为主的视频报告，提高报告的可读性。