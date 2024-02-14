首届韩美日产业部长会议举行 加强供应链和尖端技术合作

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本产业部长当地时间26日在美国华盛顿会晤，商定进一步加强在供应链、尖端技术等战略领域的合作，增进印太地区的安全。韩国产业通商资源部部长官安德根、美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）和日本经济产业大臣斋藤健当天在华盛顿举行首届韩美日产业部长会议，讨论供应链、地区经济安全等贸易问题。韩美日首脑曾在去年8月举行的戴维营会谈上就定期举行产业部长会议达成一致。三国产业部长在会后发表的联合宣言中指出，三国的共同目标是利用三边机制促进核心和新兴技术的发展，加强经济安全和恢复力。宣言还指出，展开合作以增强半导体、电池等核心领域的供应链恢复力是我们的最优先课题，我们寻求增进关于有韧性且可靠的供应链的原则，即透明、多元化、安全、可持续、可靠、安全。韩美日部长还就加强尖端技术出口管制合作、增进以尖端产业技术共同研究和创新为目的的民间伙伴关系、加强在国际标准开发和人工智能安全使用方面的努力、扩大关键矿产合作、合作支持印太经济框架的履行达成了协议。雷蒙多在会前强调，这是韩美日产业部长首次同聚一堂，此次会议的历史性意义毋庸置疑。雷蒙多还表示，此次会议后，三国关系应迈入新天地。三国正在半导体、生物科技、量子、人工智能、机器人工程、尖端制造等领域加倍展开合作。安德根表示，韩美日三国根据戴维营精神，得以在三国合作的基础之上，搭建起互惠有力的制度性合作框架。在尖端技术和创新方面，没有比韩美日更好的伙伴。安德根指出，韩美日三国共享自由与人权、基于规则的治理等价值，准备好在不断变化的局势中克服供应链危机，三国对经济安全及其他挑战有着充分全面的认识，并将加强合作。斋藤健也表示，其部门计划建立专门处理供应链和经济安全问题的组织，希望三国合作得以加强。