韩华城电池厂3月曾被警告火灾危险 警方和政府展开强制调查

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韩国国际广播电台报道：韩国华城电池制造商Aricell火灾造成31人伤亡，就在事故发生三个月前，消防部门对工厂的消防条件进行了上门调查，并告知厂方存在发生火灾的危险。据悉，消防部门于今年3月28日对工厂进行定期调查时警告厂方，工厂三号楼有可能因火势急剧扩大而导致重大人员伤亡事故。三号楼正是此次火灾发生的地点。另经证实，消防部门人员本月5日亲自造访工厂，提供了火灾预防咨询。警方将调查Aricell方面在得悉这一情况后是否进行了切实的火灾预防工作。警方和雇佣劳动部26日对Aricell工厂等五处实施了现场搜查和强制调查。两机构计划调查企业方是否严格进行了事故预防工作。雇佣劳动部以涉嫌违反《重大灾害事故处罚法》为由，对Aricell三名有关人员立案。该部门还于26日上午9时对Aricell发布了停工令。另外，有意见指出，制造业生产流水线禁止使用派遣人员，Aricell涉嫌非法使用外国劳动者。对于这一问题，有关部门也将进行调查。国立科学调查研究院完成了对23名遇难者的尸检工作，初步结果显示，所有遇难者均死于窒息。截至目前，17名遇难者的身份得到确认，其中韩国人4名、中国人12名、老挝人1名。尚有6具遗体的身份未得到确认，调查部门计划尽快查清这些遇难者的身份。