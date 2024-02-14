韩5月国税收入减少7000亿韩元 受中小企业法人税下滑影响

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韩国国际广播电台报道：韩国法人税收入锐减，5月税收同比减少7000亿韩元。今年4月国税收入大幅减少，甚至被认为税收减少已经“触底”，但5月也仍不见好转。企划财政部31日发布的“2024年5月国税收入现状”资料显示，5月国税收入为25.5万亿韩元，同比减少7000亿韩元。法人税收入为5.5万亿韩元，同比减少2.6万亿韩元，减幅达31.7%。通常中小企业在4月和5月缴纳法人税，遭受现金流动性问题的中小企业未能及时缴纳法人税导致税收减少。企划财政部税收分析科长尹秀贤（音译）表示，去年经济情况欠佳，虽然受法人税收入较前一年减少影响，但更大的问题是很多中小企业未能按期缴纳税金。今年上半年以大企业为主出口复苏迹象明显，但中小企业仍面临资金困难，因此法人税税收有所下滑。今年前五个月法人税税收同比减少15.3万亿韩元。今年法人税收入在预计收入中占比为36.5%，较最近五年的平均值（54.5%）大幅下降。受退税减少和消费增加的影响，5月份附加价值税同比增加1万亿韩元。另外，受高利率等影响，利息所得税增加和就业者人数增加，所得税收入增加7000亿韩元。截至5月，累积国税收入为151万亿韩元，同比减少9.1万亿韩元。