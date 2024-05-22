韩国6月份对外出口增长5.1%

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韩国国际广播电台报道：韩国6月份对外出口比去年同期增加了5.1%，出口连续9个月呈现上升趋势。尤其是6月份的半导体出口额达到了134.2亿美元，创下了历史新高。韩国产业通商资源部在1日发表的《6月进出口动向》资料显示， 6月韩国对外出口创下了570.7亿美元的纪录。从出口商品方面，6月份15大主力出口商品中有6种出口增加，信息技术产品(半导体、显示器、电脑、无线通信设备)出口连续四个月呈增加势头。作为最大出口品种的半导体出口同比增加了50.9%，为134.2亿美元，创下了历史最高业绩 。石油产品出口为36.3亿美元，同比增长8.4%，石油化学出口为37.2亿美元，同比增长4.8%。作为韩国第二大出口产品的汽车出口额受开工日数减少（1.5天）的影响，同比减少了0.4%，为62亿美元。从出口对象国家来看，韩国对美国的出口同比增加了14.7%，达到110.2亿美元，创下了历年6月份的最高值。韩国对华出口同比增长1.8%，连续四个月呈增长势头，达到107亿美元。另外，韩国6月份的进口额为490.7亿美元，同比下降7.5%。6月份贸易收支顺差为80亿美元，连续13个月保持顺差趋势，创下了2020年9月（84.2亿美元顺差额）以后45个月来的最大顺差规模。今年上半年韩国对外出口达到3348亿美元，同比增长9.1%。尤其是上半年半导体出口因存储芯片价格上涨和以服务器为中心的上游产业需求扩大，比去年同期增加了52.2%，达到657亿美元。韩国对美出口同比增长16.8%，创下上半年历史最高纪录，达643亿美元，韩国对华出口同比增长5.4%，为634亿美元。