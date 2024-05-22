调查显示六成韩国大企业预计下半年出口同比增长

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韩国国际广播电台报道：一项调查结果显示，韩国过半大企业预计今年下半年出口将同比出现增长。韩国经济人协会下属韩国经济研究院（简称“韩经研”）1日表示，协会委托市场调研机构Mono Research对十二大出口主力行业销售额排名前一千的大企业实施了“2024年下半年出口展望调查”。结果显示，63.2%的应答企业认为，今年下半年出口将较去年同期出现增长。按照行业来看，船舶（100.0%）、石油化学（75.0%）、生物保健（72.7%）、汽车零部件（70.0%）、电气电子（68.3%）、一般机械（54.5%）、汽车（50.0%）行业的过半企业预计下半年出口将实现增长。不过在钢铁（46.2%）、石油制品（0.0%）行业，认为出口将出现下滑的企业更多。应答企业认为，今年下半年出口增长的主要原因是“行业状况改善带动需求增长”（35.4%）、“新技术研发等产品竞争力提高”（15.6%）。预计下半年出口减少的企业则认为主要原因是“原材料和油价上涨导致出口竞争力削弱”（33.9%）、“中国等主要出口对象国经济低迷”（25.0%）等。不过需要注意的是，10家受访企业中有8家（79.0%）认为，今年下半年出口的收益性与去年下半年相比将持平（50.0%）或恶化（29.0%）。在石油制品、生物保健、石油化学、电气电子、钢铁、一般机械行业，预计收益性恶化的企业更多；而在船舶、汽车、汽车零部件行业，预计收益性改善的企业更多。收益性恶化的主要原因是“原油和矿产等原材料价格上涨”（38.7%）、“出口单价下调”（22.7%）、“汇率上升导致进口成本上涨”（13.6%）等。另外，影响今年下半年出口的风险因素有“原材料和辅料单价上涨”（29.0%）、“全球低增长趋势导致需求恢复缓慢”（27.6%）、“俄乌战争持续和中东冲突扩大”（15.1%）等。若下半年油价持续波动，企业计划采取“削减管理与销售费用等成本”（40.8%）、“上调产品价格”（21.7%）、“供应链多元化”（20.4%）等措施。企业预计，韩元对美元汇率平均须维持在1332韩元，才可确保今年下半年的出口盈利。另外，为加强出口竞争力，企业希望政府能“采取加强外汇市场稳定性措施”（19.6%）、“提供原材料进口相关税收支持”（17.9%）、“扩大法人税减税和投资抵扣等税收支持政策”（17.5%）、“防止物流紊乱”（13.2%）、“扩大政策性金融”（12.5%）等。