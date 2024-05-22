韩国越南企业界商定扩大数字转型和供应链合作

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韩国国际广播电台报道：韩国和越南的政治界、企业界人士商定扩大在数字转型、供应链合作等领域的投资与贸易。以越南总理范明政（Phạm Minh Chính）访问韩国为契机，大韩商工会议所1日在位于首尔中区的乐天酒店举办了“韩越商务论坛”。韩越两国关系于2022年建交30周年期间提升为全面战略伙伴关系，此次活动旨在扩大投资贸易、探讨振兴经济合作方案。韩国产业通商资源部长官安德根、韩国驻越南大使崔泳杉等人代表韩国政府出席论坛，大韩商工会议所韩越经济合作委员会委员长、HS晓星副会长赵显相代表韩国企业界出席。另外，SK SUPEX追求协议会会长崔昌元、晓星集团会长赵显俊、富荣集团会长李熙范、POSCO international社长李桂仁（音译）等350余名对越有投资意向的企业界人士出席了论坛。出席论坛的越方人士有越南总理范明政等政府人士和企业界人士等150余人。大韩商工会议所韩越经济合作委员会委员长赵显相在开幕式致辞中指出，韩国和越南是必须并肩克服全球经济环境变化的战略伙伴，希望能在本次论坛的主题数字转型、能源转型和供应链合作方面摸索出充满智慧的解决方案，对推动两国合作取得协同效应。产业通商资源部长官安德根致欢迎词时表示，今年是两国建交32周年，正当筹划下一个30年之际，两国政府计划今后在扩大贸易投资、构建稳定供应链合作网络、气候变化、核电等能源领域继续保持积极合作关系。越南总理范明政表示，在投资越南的146个国家中，韩国是最大的投资国，总计投资一万余个项目、投资额超过870亿美元。范明政总理高度评价了韩国企业为越南经济发展做出的贡献。范明政还表示，越南政府将努力简化行政流程、改善监管措施，推动韩国企业扩大在尖端科技、电子、半导体、基建、可再生能源、生物科技、专业人才培养等领域的投资，确保未来两国贸易规模突破1000亿美元。在当天的论坛上，SK、POSCO、晓星等19家韩国企业和机构与18家越南企业与机构签署了23份业务合作谅解备忘录（MOU）。韩越两国商定，扩大在尖端能源、可再生能源、半导体、钢铁、生物科技等产业领域的贸易和投资，加强在研发、智能工厂、人工智能、教育、市场营销领域的合作。