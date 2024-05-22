韩国五家整车企业内需不振

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韩国国际广播电台报道：韩国五家整车企业今年上半年的国内外销售业绩与去年同期相比有所减少。据现代汽车和起亚汽车、韩国通用、雷诺韩国、KG Mobility(KGM)1日发表的统计数据显示，包括半组装产品(CKD)在内的上半年国内外汽车销量比去年同期减少了1.2%，共销售了411.9735万辆。受去年良好业绩带来的负基数效应的影响，韩国五大整车企业的国内销量比去年同期的75.9605万辆下降了11.7%，为67.373万辆。 这是继2022年上半年国内市场销量达到66.8886万辆后，时隔两年再次回落至60万辆的水平。自2010年以来，包括今年在内，韩国五家整车企业上半年国内销量未能突破70万辆的仅有四次。自今年2月份以来，国内销量已连续五个月下滑。据悉，今年上半年，韩国五家整车企业的海外销售比去年同期增加了1.1%，达到344.9362万辆。尤其是今年6月，这五家汽车公司的国内外销量为71.3196万辆，与去年同期相比减少了3.9%。其中，现代汽车在国内的销量减少了14.8%，共销售了5.9804万辆，海外销量减少了4.4%，为29.1712万辆。国内外合计销量下降了6.3%，为35.1516万辆。起亚汽车包括特殊车辆在内的国内销量为4.4284万辆，海外销量为22.3252万辆。起亚汽车在国内外的销量分别下降13.4%和1.7%，国内外合计下降3.9%，为26.7536万辆。